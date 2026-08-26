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Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bahar N.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan vatandaşlar, otomobilde mahsur kalan Bahar N.’yi araçtan çıkardı.

Kaza, sabah saatlerinde Girne Bulvarı üzerindeki Şehit Fatih Ongun Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bahar N. yönetimindeki 01 ASF 737 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.

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