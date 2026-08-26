Adana’nın Yüreğir ilçesinde otomobilin köprüden alt yola düşmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Girne Bulvarı üzerindeki Şehit Fatih Ongun Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bahar N. yönetimindeki 01 ASF 737 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı.
Otomobil metrelerce yükseklikten yola düştü
Çarpmanın etkisiyle bariyerleri aşan otomobil, metrelerce yükseklikten alt yoldaki caddeye düştü. Ters dönen otomobilde sürücü Bahar N. yaralandı.
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çevrede bulunan vatandaşlar, otomobilde mahsur kalan Bahar N.’yi araçtan çıkardı.
Yaralı sürücünün sağlık durumu iyi
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bahar N.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.