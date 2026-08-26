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İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Saldırıda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği E.K. ile A.D. yaralandı.

Battalgazi Mahallesi Kervan Parkı'na otomobille gelen E.U. parkta oturan E.K. ile A.D'ye aracından pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.

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