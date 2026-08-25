CHP Genel Merkezi'nde bugün düzenlenen CHP İl Başkanları Toplantısının ardından yazılı bir açıklama yapıldı. CHP'li il başkanlarının yayınladığı ortak açıklamada, 'Bizler buluşmayı yalnızca bir toplantı olarak görmüyoruz. Bugün 81 ilin ortak iradesiyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüz yılı aşan tarihinin sorumluluğunu yeniden omuzluyor ve Türkiye'ye açık bir söz veriyoruz: CHP sıradan bir siyasi parti değildir. Bağımsızlık mücadelesinden Cumhuriyet'e, çok partili hayattan demokrasi ve sosyal devlet mücadelesine uzanan büyük bir emanettir. Bu emanet kişilerin değil, milletindir. Bu nedenle hiçbir siyasi tartışmayı CHP'nin tarihinden, hiçbir kişiyi CHP'den büyük görmüyoruz' ifadelerine yer verildi.

'KADROLAR DEĞİŞİR, CHP'NİN MÜCADELESİ SÜRER'

Açıklamada, 'Kişiler gelir geçer, Cumhuriyet Halk Partisi kalır. Kadrolar değişir, CHP'nin mücadelesi sürer. Dönemler değişir, CHP'nin Türkiye'ye karşı sorumluluğu değişmez. Biz devleti bir iktidar ganimeti olarak değil, millete emanet edilmiş büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. Devleti yeniden milletin devleti haline getirmek; torpilin yerine liyakati, korkunun yerine hukuku, israfın yerine kamu ahlakını koymaktır. Türkiye'nin bugün ihtiyacı yeni kavgalar değil; adalet, liyakat, güven ve temiz siyasettir. Biz de bunun için sahaya iniyoruz. 81 il başkanı olarak parti binalarında bekleyen değil, halkın içinde yaşayan bir örgüt olacağız. Emeklinin sofrasına, işçinin alın terine, çiftçinin tarlasına, esnafın dükkânına, gençlerin umuduna dokunacağız. Çünkü siyasetin gerçek merkezi makam odaları değil, vatandaşın hayatıdır. Biz ayrılıkların değil, birleşmenin peşindeyiz. Geçmişin kavgalarını büyütmek değil, geleceğin Türkiye'sini kurmak istiyoruz. Kimseyle kavga etmek için değil, Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak için siyaset yapacağız' denildi.

'YENİDEN YOLA ÇIKIYORUZ'

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

'Kapımız herkese açık; ancak Cumhuriyet'ten, demokrasiden, hukuktan, CHP'nin değerlerinden ve temiz siyaset iddiamızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği 'güvenli liman' anlayışını da böyle görüyoruz. Güvenli liman, sonsuza kadar beklemek değil; güç toplayıp yeniden yola çıkmaktır. Biz şimdi yeniden yola çıkıyoruz. 81 ilden Türkiye'ye doğru yola çıkıyoruz. Bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da açıkça söylüyoruz. Biz burada yalnızca zor günlerde durmak için değil, Türkiye'nin geleceğini birlikte kurmak için buradayız. Bizim bağlılığımız kişilere değil; CHP'nin tarihine, kurumsal kimliğine, Cumhuriyet'e ve Türkiye'nin geleceğine yöneliktir. Ve bugün bir kez daha ilan ediyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir. Cumhuriyet Halk Partisi buradadır. 81 il örgütüyle buradadır. Atatürk'ün emanetiyle buradadır. Cumhuriyet'e, demokrasiye, hukuka ve halka bağlılığıyla buradadır. Biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Çünkü Türkiye'nin neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Çünkü halkın derdini biliyoruz. Çünkü devlet yönetmenin makam değil, millet adına taşınan bir emanet olduğunu biliyoruz. Bizim sözümüz nettir. Yolumuz Türkiye'dir. Gücümüz halktır. Dayanağımız Cumhuriyet'tir. İnancımız demokrasidir. Sorumluluğumuz milletedir. Ve bugün 81 il başkanı olarak hep birlikte söylüyoruz; Cumhuriyet Halk Partisi buradadır. Milletin yanında buradadır. Türkiye'nin geleceği için buradadır. Ve şimdi yeniden yola çıkmaktadır.' (DHA)

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