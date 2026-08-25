ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki son duruma ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, ABD Donanması tarafından boğazın uluslararası sularındaki tüm mayınların etkisiz hale getirildiği konusunda bilgilendirildiğini duyurdu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’a yeni mayın döşenmemesi konusunda sert bir uyarıda bulundu. Trump, yeni mayın döşeyen herhangi bir gemi veya teknenin “derhal ve sistematik olarak” imha edileceğini belirtti.

TRUMP’TAN ‘SIFIR TOLERANS’ MESAJI

Hürmüz Boğazı’nın ABD Uzay Kuvvetleri aracılığıyla yakından takip edildiğini ifade eden Trump, boğazın her noktasının gözetlendiğini savundu.

Trump ayrıca mayın döşenmesine karşı “Sıfır Tolerans” politikasının tamamen yürürlükte olduğunu vurguladı.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA GERİLİM SÜRÜYOR

Trump’ın açıklaması, ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de Washington’ın gerektiğinde İran’a yönelik yeni askeri saldırı seçeneğini dışlamadığını açıkladı.

Hürmüz Boğazı, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip stratejik bir geçiş noktası olarak öne çıkıyor. Trump’ın mayınların temizlendiğine ilişkin açıklaması, bölgede deniz güvenliği ve gemi trafiğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.