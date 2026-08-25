CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve dönmesinin ardından ilk kez 81 il başkanıyla CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıda CHP'nin Türkiye'nin sorunlarının çözüm adresi olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, il ve ilçe teşkilatları ile gençlik ve kadın kollarına aktif çalışma çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Uyumak yok, istirahat yok, eğlenmek yok. Ülke bu kadar dertle boğuşurken biz rahat durmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Siyaset zenginleşme aracı değildir”

Kılıçdaroğlu, konuşmasında siyasetin kişisel zenginleşme amacıyla kullanılmasına tepki gösterdi.

“Siyaseti zenginleşme aracı kabul ederseniz, belli bir makama ve mevkiye gelirseniz, yolsuzluk yaparsanız, cebinizi doldurursanız, yandaşların cebini doldurursanız, milletin fakirliğini görmezseniz tarihin çöp sepetine bir süre sonra vatandaş gönderir” diyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“Siyaset zenginleşme aracı değildir. Kim siyaset yapıp zenginleşiyorsa bilin ki vatandaşın cebindeki parayı çalıyordur. Devletin hazinesine el uzatmıştır. Biz beytülmale el uzatan bir gelenekten gelmiyoruz. Öyle bir düşüncemiz yok. Allah da göstermesin.”

Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı

CHP'nin temel amacının vatandaşların huzur içinde yaşaması olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, vatandaşın ekonomik sorunlarının çözülmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi, her evde huzurun, her evde bereketin olması” gerektiğini ifade ederek, bunun partinin temel felsefesi olduğunu belirtti.

“Kısır tartışmalara sakın girmeyin”

CHP'den ayrılan isimlerle tartışmaya girilmemesi çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, teşkilata net mesaj verdi.

Kılıçdaroğlu, “Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin. Kısır tartışmalara sakın girmeyin. Böyle bir tartışmaya asla muhatap olmayın” dedi.

Partinin gündeminin ülkenin sorunları olması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Ne derlerse desinler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak kısır tartışmaların bir parçası olmayız” ifadelerini kullandı.

“Ön seçimi zorunlu hale getireceğiz”

Parti tüzüğünde değişiklik yapacaklarını açıklayan Kılıçdaroğlu, ön seçimi zorunlu hale getireceklerini söyledi.

Örgütün iradesine saygı duyulması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, il başkanlarından kendi bölgelerindeki sorunlarla yakından ilgilenmelerini istedi.

“Kirli adamları yanımızda tutmadık”

Siyasette ahlakın önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, CHP'nin ahlaki üstünlüğünü savundu.

Kılıçdaroğlu, “Biz kirli adamları yanımızda tutmadık. Kirli adamlarla yol yürümedik. Ahlaklı, temiz, dürüst insanlarla yol yürüdük” diye konuştu.

“Görkemli bir kurultay yapacağız”

Yaklaşan kurultay sürecine de değinen Kılıçdaroğlu, CHP'yi yeniden kuruluşundaki ahlaki kodlara oturtacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Görkemli bir kurultay yapacağız” diyerek il başkanlarının bu süreçte önemli sorumluluk üstlendiğini belirtti.

“Bu ülkenin barışını istiyoruz”

Kılıçdaroğlu, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle yürütülen sürece ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin huzur ve barışa ihtiyacı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin huzurunu istiyoruz. Bu ülkenin barışını istiyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca Türkiye'nin kendi coğrafyasında ve komşu coğrafyalarda büyümesini istediklerini ifade etti.

“Biz temiz bir aileyiz”

CHP'nin birlik içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, partisinin köklü bir aile olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, “Çünkü biz büyük bir aileyiz, temiz bir aileyiz, güzel bir aileyiz. Bu aileye kimse kara çalmamalı” ifadelerini kullandı.

CHP'nin Türkiye'nin sorunlarını çözmeye ve ülkenin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceğini belirten Kılıçdaroğlu, teşkilatlara birlik içinde çalışma çağrısı yaptı.