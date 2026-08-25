CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki partililerle birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde eylem yapan Bağımsız Maden-İş üyesi maden işçilerini ziyaret etti.

İşçilerin taleplerini dinleyen Özel, burada yaptığı konuşmada madencilerin hak mücadelesine destek verdiklerini söyledi.

Özel’den maden işçilerinin taleplerine ilişkin açıklama

Madencilerin mücadelesi sonucunda geçmişe dönük alacakların bir bölümünün tahsil edilmesini değerlendiren Özel, işçilerin ödenmeyen fazla mesai, tazminat ve diğer haklarına ilişkin sorunların devam ettiğini savundu.

Özel, işçilerin taleplerinin karşılanması gerektiğini belirterek, ilgili işletmelere yönelik daha etkin adımlar atılması çağrısında bulundu.

“En kötü sendika, sendikasızlıktan iyidir”

Özel, konuşmasında sendikal örgütlenmenin önemine vurgu yaptı.

Özel, “Türkiye’deki bütün işçilere, ‘Hakkımı alamıyorum, emeğim sömürülüyor, hakkım kadar maaş alamıyorum, eziliyorum’ diyen herkese söylüyoruz. En kötü sendika, sendikasızlıktan iyidir. İşçinin işçiden başka dostu yoktur” ifadelerini kullandı.

İşçilerin sendikal mücadele içerisinde bir araya gelmesi halinde güçlü bir dayanışma oluşturabileceğini belirten Özel, maden işçilerinin mücadelesine destek verdiğini söyledi.

Özel’den Aziz İhsan Aktaş davası açıklaması

Özgür Özel, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında verilen kararların sorulması üzerine Özel, davadaki bazı kararları eleştirdi. Özel, Aziz İhsan Aktaş ile Rıza Akpolat’ın ilişkilendirildiği eylemler açısından verilen kararlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Vahap Seçer açıklaması

Özel’e, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in CHP’ye bağlılık vurgusu yapması da soruldu.

Özel, Seçer’in kendisini telefonla aradığını ve konuya ilişkin görüşlerini aktardığını belirtti. Seçer’in CHP’ye yönelik bağlılığının kendi tutumlarından farklı olmadığını ifade eden Özel, aralarında herhangi bir kırgınlık bulunmadığını söyledi.

Özel, Seçer ile konu hakkında karşılıklı olarak olumlu görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.