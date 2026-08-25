Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelinde önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, sıcaklıkların halen mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirterek, cuma gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin etkili olacağınısöyledi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini belirten Çelik, yağışların ise ağırlıklı olarak kuzeydoğu bölgelerinde görüldüğünü ifade etti.

Çelik, mevcut hava durumuna ilişkin, “Şu anda ülke genelinde mevsim normalinin üzerinde sıcaklıklar yaşıyoruz. Yağışlar ise sadece kuzeydoğu bölgelerimizde, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda devam ediyor. Onun dışında ülkenin büyük bölümünde yağış yok” dedi.

Cuma günü serin ve yağışlı hava geliyor

Çarşamba ve perşembe günlerinde de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu günlerde Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu’nun doğusunda kısa süreli ve yerel yağışlar görülebilecek.

Ancak cuma gününden itibaren hava durumu değişecek. Karadeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin yurdun geniş bölümünde etkili olması bekleniyor.

Çelik, cuma ve cumartesi günlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini belirtti. Yeni sistemle birlikte sıcaklıkların da mevsim normallerinin altına düşeceği ifade edildi.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak?

Meteoroloji uzmanı Cengiz Çelik, İstanbul, Ankara ve İzmir için de değerlendirmelerde bulundu.

Çarşamba ve perşembe günlerinde üç büyük kentte yağış beklenmezken, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Cuma ve cumartesi günlerinde ise İstanbul ve Ankara’da gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Sistemin ilerleyen günlerde doğuya hareket etmesiyle birlikte önümüzdeki hafta üç büyük kentte yeniden yağışsız ve sıcak hava etkili olacak.

Meteoroloji’den sel ve su baskını uyarısı

Cengiz Çelik, kuvvetli yağış uyarısı yapmak için henüz erken olduğunu ancak özellikle cuma ve cumartesi günlerinde bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olabileceğini söyledi.

Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli yağış ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çeken Çelik, vatandaşların Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün güncel uyarı ve tahminlerini takip etmesini istedi.

Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların özellikle ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji’nin güncel hava tahminleri ve uyarıları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden takip edilebiliyor.