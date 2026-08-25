Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü kapsamında Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen törene katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun da katıldığı programda konuşan Erdoğan, Türkiye’nin birlik ve beraberliğine ilişkin mesajlar verdi.

Çarho mevkisindeki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Erdoğan, Ahlat’ın Anadolu tarihindeki önemine vurgu yaparak, 81 ilde yaşayan 86 milyon vatandaşı selamladı.

Erdoğan: Ahlat Anadolu’nun mayasıdır

Ahlat’ın tarih boyunca önemli bir merkez olduğunu belirten Erdoğan, ilçenin Anadolu’nun Türk yurdu haline gelmesinde önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

Erdoğan, Ahlat’ın şehitlerin, gazilerin ve Anadolu’nun fethine öncülük edenlerin diyarı olduğunu belirterek, “Ahlat, Anadolu’da yoğrulan millet ruhunun hamurunun mayasıdır” ifadelerini kullandı.

Malazgirt’e giden yolun Ahlat’tan açıldığını söyleyen Erdoğan, ilçenin tarihi ve kültürel mirasına dikkat çekerek Ahlat’ın “Kubbetü’l-İslam” olarak anıldığını ifade etti.

“Anadolu’yu yurt kılan şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum”

Ahlat’taki Selçuklu Mezarlığı’nda yaklaşık 10 bin mezar taşı bulunduğunu belirten Erdoğan, bu eserlerin Türk milletinin Anadolu’daki bin yıllık varlığının önemli göstergeleri olduğunu söyledi.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nden İstanbul’un fethine, Çanakkale Savaşı’ndan Milli Mücadele’ye, terörle mücadeleden 15 Temmuz’a kadar vatan için hayatını kaybeden şehitleri rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ecdadın hatırasına sahip çıkan ve Türkiye’nin birlik ve beraberliğine katkı sağlayan vatandaşlara da teşekkür etti.

“Ahlat birlik ve beraberliğin en güçlü işaretidir”

Konuşmasında gençlere de seslenen Erdoğan, Ahlat’ın farklı kültür ve kimliklerin yüzyıllar boyunca barış ve huzur içerisinde yaşadığı bir merkez olduğunu belirtti.

Ahlat’ın yalnızca orduların hareket noktası olmadığını, aynı zamanda kalplerin ve zihinlerin buluşma merkezi olduğunu ifade eden Erdoğan, ilçenin millet olma bilincinin ve birlik ve beraberliğin güçlü sembollerinden biri olduğunu söyledi.

Erdoğan’dan “Terörsüz Türkiye” vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki yıl önce Ahlat’tan işaretini verdikleri “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Erdoğan, sürecin hedefine ulaşması halinde Türkiye’nin önünde yeni bir dönemin başlayacağını belirterek, Türk, Kürt, Arap, Alevi ve Sünni vatandaşların ortak bir gelecek etrafında birleştiğini vurguladı.

Erdoğan, “86 milyonun kardeşlik mürekkebini tek bir sayfada, Ahlat’ta olduğu gibi tek bir terkipte birleştirmek için canla başla çalışıyoruz” dedi.

Sürecin başarıya ulaşmasıyla Türkiye’nin ekonomisinin ve refahının güçleneceğini belirten Erdoğan, Suriye ve Irak başta olmak üzere Türkiye’nin yakın çevresinin de huzur ve istikrar ortamına kavuşacağını söyledi.

“Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşçe kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz”

Erdoğan, konuşmasının devamında Türkiye’nin birlik ve beraberliğine yönelik girişimlere ilişkin sert mesajlar verdi.

“Türkler, Kürtler, Araplar olarak kardeşçe kucaklaşmamızı engelleyemezsiniz” diyen Erdoğan, bölgede istikrarsızlık oluşturmak isteyenlere karşı Türkiye’nin kararlı olduğunu belirtti.

Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Hangi hesaplar içinde olduğunuzu biliyoruz, ne tür oyunlar çevirdiğinizi gayet iyi biliyoruz. Biz bize uzanan, yurdumuza uzanan, milletimize uzanan kardeşliğimize, imanımıza, bölgemizin huzuruna uzanan o kirli elleri çok ama çok iyi biliyoruz.”

Erdoğan: “Bizi yolumuzdan döndüremezsiniz”

Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefinden geri adım atmayacağını belirten Erdoğan, bölgedeki gelişmelere ilişkin de mesaj verdi.

Erdoğan, “Herkesin bir hesabı varsa, emin olun bizim de bir hesabımız, bir planımız var” ifadelerini kullanarak, Türkiye’nin hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını “kan tüccarlarının, terörden nemalanan fırsatçıların ve bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek isteyenlerin kaybedeceği, insanlık, kardeşlik, barış ve istikrarın kazanacağı” mesajıyla tamamladı.

Erdoğan’dan Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümünü şimdiden kutlayarak, program için Ahlat’a gelen vatandaşlara teşekkür etti.

Erdoğan, törenin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile birlikte Ahlat’taki Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti.