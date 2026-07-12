Bitlis'in Hizan ilçesi, sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ve doğal yaşamıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Geniş ormanları, gür akarsuları, zengin bitki örtüsü ile öne çıkan ilçe, doğal ortamlarında yaşamlarını sürdüren sincaplarıyla da dikkat çekiyor.

İlçenin farklı noktalarında ağaç dallarında, yol kenarlarında ve tarım alanlarının çevresinde sıkça görülen sincaplar, doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sunuyor. Her mevsim farklı güzelliklere ev sahipliği yapan Hizan, yaban hayatını yakından gözlemlemek isteyenler için önemli bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

Fındık ve ceviz bahçeleri sincaplara yaşam alanı sunuyor

Bitlis Eren Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve doğa gözlemcisi Doç. Dr. Cihan Önen, Hizan'ın geniş ormanları ve zengin su kaynakları sayesinde birçok yaban hayvanına ev sahipliği yaptığını belirtti.

İlçede fındık ve ceviz yetiştiriciliğinin yaygın olduğuna dikkat çeken Önen, bu durumun özellikle sincaplar için önemli bir besin kaynağı oluşturduğunu ifade etti. Önen, fındık ve ceviz bahçelerinin bolluğu sayesinde sincapların besin sıkıntısı yaşamadığını, bu nedenle Hizan'ın onlar için güvenli bir yaşam alanına dönüştüğünü söyledi.

Doğa tutkunlarının yeni rotası

Doğal güzellikleri ve zengin yaban hayatıyla öne çıkan Hizan, doğa yürüyüşü yapmak, yaban hayatını gözlemlemek ve doğal yaşamı fotoğraflamak isteyenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle doğal ortamlarında görüntülenen sincaplar, ilçeye gelen ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.