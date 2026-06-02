Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup’ta sezonu 64 puanla lider tamamlayan Bitlis Spor 1916, Kurtalan Spor ile Şırnak Petrol Spor arasında oynanan maçın disiplin kuruluna sevk edilmesi nedeniyle yaklaşık 35 gündür süren belirsizlikten etkileniyor. Play-off sürecinin askıya alınmasıyla birlikte kararın açıklanmaması, ligdeki süreci de çıkmaza soktu.

Play-Off Süreci Askıya Alındı

Sezonun son haftasında oynanan Kurtalan Spor – Şırnak Petrol Spor karşılaşmasının disiplin sürecine taşınması, play-off takvimini de durdurdu. Bu nedenle sezonu lider tamamlayan Bitlis Spor 1916’nın bir üst lig hedefiyle ilgili süreç henüz netleşmedi.

Kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Tahkim Kurulu’ndan çıkacak kararı bekliyor.

Teknik Direktör Özer: “35 Gündür Maç Yapamıyoruz”

Bitlis Spor 1916 Teknik Direktörü Mustafa Özer, yaşanan belirsizliğin hem oyuncular hem de kulüp üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğunu söyledi.

Sezonu lider tamamlamalarına rağmen uzun süredir resmi maç oynayamadıklarını belirten Özer, şu ifadeleri kullandı:

“Ligi 64 puanla lider bitirdik ancak belirsizlik nedeniyle çok zor günler geçiriyoruz. Yaklaşık 35 gündür maç yapamıyoruz. Bu durum hem fiziksel hem de mental açıdan oyuncularımızı olumsuz etkiliyor. Şu anda askere gidecek, yurt dışına çıkacak ve farklı planları olan futbolcularımız var. Sürecin bir an önce netleşmesini istiyoruz.”

“Futbol Kariyerimde İlk Kez Böyle Bir Süreç Görüyorum”

Deneyimli teknik adam, futbol kariyerinde ilk kez bu kadar uzun süren bir belirsizlik yaşadığını da belirtti.

“Yaklaşık 45 yıldır futbolun içindeyim. İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum. Şampiyonlar Ligi finali oynandı, ligler bitti ama biz hâlâ karar bekliyoruz. Normalde sezonumuzu çoktan tamamlamış olacaktık” dedi.

Oyuncular da Belirsizlikten Etkileniyor

Bitlis Spor 1916 futbolcusu Tolga Keskin de sürecin yalnızca kendi takımlarını değil, gruptaki diğer ekipleri de etkilediğini söyledi.

Keskin, “Psikolojik olarak zor bir süreç yaşıyoruz. Bayramda ailelerimizin yanında olamadık. Takım içinde nişan, düğün ve yurt dışı planları olan oyuncular var. Hem ekonomik hem de manevi olarak zarar görüyoruz. TFF’den bir an önce karar bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Gözler TFF ve Tahkim Kurulu’nda

BAL 1. Grup’ta yaşanan bu belirsizlik nedeniyle hem şampiyonluk süreci hem de play-off takvimi askıda kalırken, gözler Türkiye Futbol Federasyonu ve Tahkim Kurulu’ndan gelecek karara çevrildi.

Bitlis Spor 1916 cephesi ise sürecin bir an önce netleşmesini ve sezonun resmi olarak tamamlanmasını bekliyor.