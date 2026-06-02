Mersin'in Aydıncık ilçesinde meydana gelen üzücü olayda, otel işletmecisi Osman Ulu denizde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Aydıncık ilçesindeki bir plajda yaşandı. Kardeşiyle birlikte denize giren Osman Ulu, iddiaya göre suda bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı ve boğulma tehlikesi geçirdi.

Çevrede bulunan vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Ulu için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ulu, ambulansla Aydıncık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede Kurtarılamadı

Durumunun ağır olduğu belirtilen Osman Ulu, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Soruşturma Başlatıldı

Osman Ulu'nun ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için ilgili birimler tarafından inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.