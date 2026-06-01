Bu sabah gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan Görkem Duman'ın özel hayatına ilişkin dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın, Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Sevcan Orhan ile nişanlı olduğu öğrenildi.

Bir süredir birliktelik yaşayan çiftin evlilik hazırlıkları yaptığı, eylül ayında dünyaevine girmek için nikah tarihi aldığı belirtildi. Yakın çevrelerinin de katılımıyla düğün hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edilen çiftin, son dönemde evlilik planlarıyla gündemde olduğu kaydedildi.

Görkem Duman'ın gözaltına alınmasının ardından kamuoyunda geniş yankı uyandıran gelişme, çiftin planlanan düğün sürecinin nasıl etkileneceği sorularını da beraberinde getirdi.