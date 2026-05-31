Ankara'da hafta sonu plansız şebeke ve enerji arızaları damga vurdu. ASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, su dağıtım sisteminin kalbi konumundaki pompa istasyonlarında meydana gelen elektriksel arızalar nedeniyle geniş çaplı kesintiler meydana geliyor. Başta Mamak, Altındağ ve Çankaya olmak üzere binlerce abone kesintilerden olumsuz etkilendi.

Mamak Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

ASKİ resmi web sitesindeki arıza takip modülünden alınan son verilere göre; Mamak Pompa İstasyonu’nda meydana gelen elektrik arızası için ekipler gece saatlerinden bu yana yoğun bir mesai harcıyor.

Sektör kaynaklarından ve ASKİ sisteminden aktarılan bilgilere göre arızanın giderilme ve tamir tarihi 31 Mayıs 2026 Saat 12:00 olarak revize edilmiştir.

Mamak'ta Su Kesintisinden Etkilenen Mahallelerin Listesi

Mamak genelinde basınç düşüklüğü ve kesintinin vurduğu mahalleler şu şekilde sıralandı:

Bostancık, Ekin, Başak, Altıağaç, Karaağaç, Hüseyin Gazi, Harman, Bahçeleriçi, Gülveren, Hürel, Şafaktepe, Mehtap, Dostlar, Tepecik, Derbent, Araplar, Büyük Kayaş, Köstence, Üreğil, Boğaziçi, Fahri Korutürk, Dutluk, Durali Alıç, Yeşilbayır, Şahap Gürler, Yeni Bayındır, Eski Bayındır, Kusunlar ve Kıbrısköyü. Ankara'da Kesinti Yaşayan Diğer İlçeler

Sadece Mamak değil, başkentin diğer kritik noktalarında da çalışma yürütülüyor:

Altındağ: Pompa istasyonundaki arıza nedeniyle Karapürçek, Doğantepe, Hüseyin Gazi, Solfasol, Güneşevler ve Beşikkaya başta olmak üzere birçok mahalleye su iletiminde aksamalar yaşanıyor. (Çalışmaların öğle saatlerinde tamamlanması bekleniyor.)

Çankaya: İncesu, Öncebeci, 50. Yıl, Topraklık ve Ertuğrulgazi mahalleleri de aynı enerji arızasından ötürü su kesintisi listesinde yer alıyor.

Çubuk & Kahramankazan: Çubuk Sığırlıhacı'da depo temizliği nedeniyle saat 15:00'e kadar, Kahramankazan Saray Mahallesi'nde ise ana iletim hattı arızası nedeniyle akşam saat 19:00'a kadar kesinti devam edecek.