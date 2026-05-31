Paylaşımında vatandaşlara seslenen Bakan Çiftçi, "Hız sınırlarına mutlaka uyun, acele ederek sevdiklerinizin geleceğini riske atmayın" ifadelerini kullandı. Trafik kazalarının önlenmesinde kurallara uymanın hayati önem taşıdığına dikkat çeken Çiftçi, sürücülerden daha dikkatli ve sorumlu davranmalarını istedi.

Emniyet Kemeri ve Mola Uyarısı

Bakan Çiftçi, hem ön hem de arka koltuklarda emniyet kemerinin eksiksiz şekilde takılması gerektiğini belirtti. Uzun yolculuklarda yorgunluk ve dikkat dağınıklığının kazalara neden olabileceğini ifade eden Çiftçi, sürücülere her iki saatte bir en az 10 dakika mola vermeleri tavsiyesinde bulundu.

Paylaşımında, "Yorgun ve uykusuz araç kullanmayın; her iki saatte bir mutlaka 10 dakika mola vererek dikkat toplama alanlarını kullanın" çağrısında bulunan Bakan, güvenli sürüşün önemine dikkat çekti.

Kolluk Kuvvetlerine Teşekkür

Bayram süresince vatandaşların güvenliği için görev yapan emniyet ve jandarma personeline de teşekkür eden Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

"Kavuşmaların coşkusunu, dönüş yolunun dikkatiyle taçlandıralım. Yollarda sizlerin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm kahraman kolluk kuvvetlerimize yürekten teşekkür ediyor, her bir vatandaşımıza hayırlı, kazasız ve esenlik dolu yolculuklar diliyorum."

“Yolunuz Açık, Dönüşünüz Huzurlu Olsun”

Bayram dönüş trafiğinde güvenliğin her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, paylaşımını "Yolunuz açık, dönüşünüz huzurlu olsun" sözleriyle tamamladı.

— Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) May 31, 2026