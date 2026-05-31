Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Puskás Aréna’da oynanan karşılaşmada İngiliz ekibi Arsenal’i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Mücadelenin ardından Fransa’da büyük bir coşku yaşandı.

Kutlamalar kısa sürede olaylara dönüştü

Başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde sokaklara çıkan taraftarlar, zaferi kutlamak için meydanları doldurdu. Ancak özellikle Paris merkezinde bazı gruplar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı.

Kutlamalar sırasında bazı kiralık bisikletler ve çöp kutuları ateşe verildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangınlara müdahale ederken, polis ekipleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı. Bazı taraftar grupları ise havai fişeklerle karşılık verdi.

Şanzelize Caddesi’nde arbede

Olayların en yoğun yaşandığı noktalardan biri Paris’in ünlü Champs-Élysées Caddesi oldu. Bölgede en az bir otobüs durağının zarar gördüğü bildirildi.

İçişleri Bakanı’ndan açıklama

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, gece boyunca ülke genelinde 15 şehirde “kabul edilemez taşkınlıklar” yaşandığını açıkladı. Güvenlik güçlerinin olayları kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ettiği belirtildi.

22 bin güvenlik görevlisi sahadaydı

Şampiyonlar Ligi finali ve sonrasındaki olası kutlamalar için Fransa genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Toplamda 22 bin polis ve jandarma görevlendirilirken, yalnızca Paris’te 8 bin güvenlik personelinin görev yaptığı aktarıldı.

PSG’nin tarihi başarısı ülkeyi sevince boğarken, kutlamalarda yaşanan olaylar Fransa gündeminde geniş yankı uyandırdı.