Trump, İran ile müzakerelerin devam ettiğini vurgulayarak, “Yakında bir anlaşmaya varıp varamayacağımızı göreceğiz” dedi.

“Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz”

Trump açıklamasında, sürecin hızlı ilerleyeceğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz. Anlaşma yapmak için can atıyorlar, bu durumdan bıktılar. Bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Umarım bunu güzel bir şekilde hallederiz.”

İran’ın askeri kapasitesi hakkında dikkat çeken sözler

Trump, İran’ın askeri yapısına dair de iddialı değerlendirmelerde bulundu. İran’ın ordusu ve bazı askeri unsurlarının büyük ölçüde etkisiz hale geldiğini öne süren Trump, donanma ve hava gücüyle ilgili sert ifadeler kullandı.

Ayrıca açıklamalarında İran’ın siyasi ve askeri kapasitesine ilişkin yorumlar da yer aldı.

Nükleer silah vurgusu

ABD Başkanı Trump, İran’ın hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmesine izin verilmeyeceğini belirterek şu mesajı verdi:

“Buna tahammül edemeyiz ve tahammül etmeyeceğiz.”