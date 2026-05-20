Mersin’in Silifke ilçesinde Göksu Irmağı’nda bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 41 yaşındaki Ümit Başak olduğu belirlendi.

Olay, Göksu Irmağı üzerindeki Feyyaz Bilgen Köprüsü yakınlarında saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Vatandaşlar Suda Sürüklenen Cesedi Fark Etti

Irmakta bir cesedin sürüklendiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Kimliği Ümit Başak Olarak Belirlendi

Yapılan kimlik tespitinde cesedin 41 yaşındaki Ümit Başak’a ait olduğu belirlendi. Başak hakkında herhangi bir kayıp başvurusunun bulunmadığı öğrenildi.

Soruşturma Başlatıldı

Başak’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.