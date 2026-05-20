Erzurum’da bir cami önünde silahla vurulmuş halde bulunan 32 yaşındaki Alihan Bülbül hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay, Yakutiye ilçesi Kazım Karabekir Paşa Mahallesi Güllüce Camisi önünde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Vatandaşların yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu.

Olay Yerinde İki Farklı Silaha Ait Kovanlar Bulundu

Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede, cesedin yanında bir tabanca bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında ise bölgede iki farklı silaha ait 4 boş kovan tespit edildi.

Kimliği Belirlendi

Hayatını kaybeden kişinin 32 yaşındaki Alihan Bülbül olduğu ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Cenaze Adli Tıp Kurumu’na Gönderildi

Savcılık ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Bülbül’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.