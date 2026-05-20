Başakşehir’de sanayi sitesinde park halindeki bir TIR’da çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle iş yerine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, İkitelli OSB Mahallesi Dolapdere Sanayi Sitesi 6. Ada’da bulunan ve tamirhane olarak kullanılan iş yerinin garajında saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

TIR’da Henüz Bilinmeyen Nedenle Yangın Çıktı

Garajda park halinde bulunan TIR’da henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine İstanbul İtfaiyesi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevler İş Yerine Sıçramadan Söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, iş yerine sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

TIR Kullanılamaz Hale Geldi

Yangında TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.