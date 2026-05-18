Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinde yaşanan kavga, bıçaklı saldırıya dönüştü. Akşam saatlerinde AVM’nin yemek katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, elinde bıçak bulunan bir kişi iki kişiyi yaraladı. Olay sırasında AVM’de bulunan güvenlik görevlileri müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli Gözaltında

Olayın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.