Konya’nın Ereğli ilçesinde bulunan bir kağıt fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikanın bahçesinde depolanan kağıt balyaları akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Kargacı Mahallesi’nde meydana gelen yangını fark eden çalışanlar ve çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgar Yangını Büyüttü

Fabrika sahasında bulunan tonlarca kağıdın tutuşmasıyla birlikte alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bölgede etkili olan rüzgar ise yangının büyümesine neden oldu.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çalışma yürütürken, çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.

Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Ekiplerin yangına müdahalesi devam ederken, olayda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.