Keçiören Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı gün boyu sürecek etkinlikler ve akşam düzenlenecek Sefo konseriyle kutlamaya hazırlanıyor. Keçiören’de gerçekleştirilecek programlarda fener alayı, spor gösterileri ve konserlerle bayram coşkusu yaşanacak.

Atatürk anıtına çelenk bırakılacak

Kutlamalar kapsamında ilk olarak Keçiören Belediyesi önündeki Atatürk Büstü’nde çelenk sunma töreni düzenlenecek. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından yapılacak konuşmalarda 19 Mayıs’ın anlam ve önemine vurgu yapılacak.

Etkinlikler daha sonra Fatih Stadı’nda devam edecek. Keçiören Belediyesi Konservatuvarı konseriyle başlayacak programda bando eşliğinde sporcu yürüyüşü, mehteran gösterisi, seymen gösterisi, karakucak müsabakaları, halk oyunları, karate, minder ve jimnastik gösterileri vatandaşlarla buluşacak. Türk bayraklı koreografiler ve genç sporcuların performansları da gün boyunca sahne alacak.

19 Mayıs coşkusu Sefo konseriyle final yapacak

Fatih Stadı’ndan başlayacak fener alayı yürüyüşü ise marşlar ve Türk bayrakları eşliğinde belediye binası önünde sona erecek. Belediye önünde kurulacak sahnede DJ performansı ve karekod bilgi yarışmasının ardından ünlü rap sanatçısı Sefo konser verecek.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, tüm vatandaşları 19 Mayıs kutlamalarına davet ederek, Atatürk’ün bağımsızlık meşalesinin gençlerin enerjisiyle yeniden yükseleceğini ifade etti.