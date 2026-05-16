Tokat-Niksar kara yolunda devam eden faaliyetleri inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çalışmaların 2027'de tamamlanacağını ve bu sayede yılda 1,5 milyar lira tasarruf sağlanacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretler için Tokat'a geldi. Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti milletvekilleri Mustafa Arslan, Yusuf Beyazıt, Cüneyt Aldemir, MHP Milletvekili Yücel Bulut ve partililerin karşıladığı Bakan Uraloğlu, ilk olarak Tokat-Niksar kara yolu inşaatında incelemede bulundu. Tokat-Niksar kara yolu şantiyesine geçen Bakan Uraloğlu, burada çalışmalarla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, konuşmasında, bölgede yaşanan sel nedeniyle 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, 'Devletimiz, yaraların sarılması ve vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmak için tüm imkanlarıyla burada, Tokat'ın yanındadır. Allah bir daha tekrarını yaşatmasın. Ulaşım ve kara yolu yatırımları, sadece yol yapmak değil, ekonomiyi canlandırmak, ticareti hızlandırmak, turizmi geliştirmek, istihdamı artırmak ve bölgeler arası kalkınmayı eşit kılmaktır. Modern bir kara yolu ağı, üretimden pazara, tarımdan sanayiye, turizmden lojistiğe kadar her alanda ekonomik büyümeye doğrudan katkı sağlar. Her kilometre bölünmüş yol, zamandan ve yakıttan tasarruf ederek işletmelerin rekabet gücünü yükseltir, lojistik maliyetlerini düşürürve yeni yatırımları bölgeye çeker. Bu anlayışla Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde geçen son 24 yıl içerisinde kara yollarında adeta yeni bir çağın kapılarını araladık' dedi.

24 YILDA TOKAT'A 73 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

24 yılda yapılanlara değinen Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:

'Ülkemizin dört bir yanında doğu-batı, kuzey-güney demeden baştan başa yüksek standartlı yol ağıyla donattık. Tokat Niksar yolu da önemli güzergahlarımızdandır. Kadim tarihi ve sahip olduğu eşsiz zenginliklerle Tokat, sadece şehirlerden bir şehir değildir. Osmanlı'nın hakimiyetine girdiği 14'üncü yüzyılda burası İstanbul ve Bursa'dan sonra ülkenin üçüncü kalabalık şehriydi. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da Buhara mimarisiyle yapılan ilk camilerden biri bu şehirdedir. Anadolu'nun ilk üniversitesi diyebileceğimiz Yağıbasan Medresesi de Tokat sınırları içindedir. Tokat sıradan bir şehir değil, tarihin her döneminde önemli bir zanaat ve üretim merkezi oldu. Doğuyu ve batıyı, kuzeyi ve güneyi birbirine bağlayan ticaret yollarının kesişim noktasında bulunmasıyla da önemini her zaman korudu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler de bu gerçeklerden hareketle Tokat'ın ulaşım ağının ve haberleşme altyapısının gelişmesi için büyük projeler hayata geçirdik. Son 24 yıl içinde Tokat'ın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 73 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 16 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 295 kilometre arttırarak 311 kilometreye yükselttik.'

TOKAT-NİKSAR YOLU ÇOK ÖNEMLİ GÜZERGAH

Tokat Niksar yolunun Kuzey-Güney akslarını birbirine bağlayan çok önemli bir güzergah olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu da yine 16 kilometreden 330 kilometreye ulaştırdık. Tokat-Turhal-Amasya Yolu, Tokat-Çamlıbel Yolu, Aybastı-Reşadiye Yolu, Tokat Havalimanı Kavşağı ve Bağlantı Yolu ve Tokat Çevre Yolu gibi çok önemli kara yolu projelerini tamamladık. Şu anda da bir araya geldiğimiz Tokat Niksar Yoluyla, Turhal-Zile-6'ncı Bölge Hududu Yolu, Korgan-Çamiçi Yolu, Amasya-Turhal Arası ikmali gibi 7 ayrı kara yolu projesine devam ediyoruz. Yılların hikayesi Çamlıbel Tüneli'nin ihalesini de yaptık, yakında yapım çalışmalarına başlayacağız. Tokat-Niksar Yolu özellikle Sivas, Yıldızeli, Tokat, Niksar, Akkuş, Ünye hattı üzerinden ülkemizin kuzey-güney akslarını birbirine bağlayan, bölgenin Karadeniz'e bağlanması noktasında çok önemli bir güzergah. Akdeniz-Karadeniz bağlantısı sağlayacak çok önemli bir yol. Mersin'e kadar uzanan lojistik bir koridordan bahsediyoruz. Tokat-Niksar yolumuzu 49 kilometre uzunluğunda, 2 gidiş 2 geliş şeritli bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik.'

Tokat-Niksar yolunun 2027'de tamamlanacağını ve yılda 1,5 milyar lira tasarruf sağlayacağını belirten Bakan Uraloğlu, 'Proje kapsamında 1440 metre uzunluğunda 1 adet aç-kapa tüneli, toplam 291 metre uzunluğunda 5 çift köprü, 102 metre uzunluğunda 2 tek köprü ve 53 metre uzunluğunda 1 adet farklı seviyeli kavşak ile modern mühendisliğin en güzel örneklerinden birini inşa ediyoruz. Bugüne kadar çok önemli aşamaları geride bıraktık. Yolun 38,1 kilometrelik kesimini tamamlayarak trafiğe açtık. Tüm köprü imalatlarımızı bitirdik, farklı seviyeli kavşağını hizmete aldık. 1440 metre uzunluğundaki aç-kapa tünelimizin ise 1333 metresini tamamladık. Kalan kısımlardaki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Tokat Niksar yolundaki tüm çalışmalarımızı ise 2027'de tamamlamayı hedefliyoruz. Projemizin tamamlanmasıyla yaklaşık 54 kilometre olan mevcut yolu 5 kilometre kısaltarak seyahat süresini 40 dakikadan 25 dakikaya indireceğiz. Zamandan 1,3 milyar lira, akaryakıttan 200 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 1,5 milyar lira tasarruf sağlayacağız. Araçların geçişinden kaynaklı karbon emisyonunu 10 bin 200 ton azaltarak doğamızı ve çevremizi koruyacağız' diye konuştu. (DHA)