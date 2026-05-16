Bakan Kurum’un açıklamasına göre yeni düzenleme kapsamında:

Enerji Kimlik Belgesi

Bina Yaşam Döngüsü Analizi Belgesi

zorunlu uygulamalar arasında yer alacak. Bu belgelerle birlikte binaların yalnızca inşaat süreci değil, tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri ölçülecek.

Düşük karbonlu binalara özel belge sistemi

Yeni sistemde sera gazı emisyonu düşük olan binalar için “Düşük Karbonlu Bina Belgesi” uygulaması da hayata geçirilecek. Böylece çevreye daha az zarar veren projelerin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Amaç: sürdürülebilir şehirleşme

Düzenleme ile birlikte Türkiye’de özellikle büyük ölçekli yapıların çevresel etkilerinin azaltılması, enerji verimliliğinin artırılması ve sürdürülebilir şehirleşmenin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Bakanlık, yeni uygulamanın 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğunu vurguluyor.

Çevre dostu yapılaşmayı yaygınlaştıracak düzenlememiz yayımlandı.



1 Ocak 2027’den itibaren 10 bin metrekare ve üzeri yeni binalarda;



Sera gazı emisyonu düşük olan binalar için ‘Düşük Karbonlu… pic.twitter.com/CuXCFMucaM — Murat KURUM (@murat_kurum) May 16, 2026