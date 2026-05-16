İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen S.A.'yı takibe aldı. Soruşturma kapsamında şüphelinin Aziziye Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından 3 ev ile 2 araçta yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 4 bin 273 adet sentetik hap ile 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör, 9 mm çapında 49 mermi ile 7,65 mm çapında 7 mermi ele geçirildi. Polis, S.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA