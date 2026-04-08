Mustafa Destici, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik ateşkes kararını güvenilmez bulduğunu belirtti. Destici, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını hatırlatarak, “Masada görüşmeler devam ederken İran’a saldırmışlardı. Ateşkesi olumlu buluyoruz, ancak güvenilmez” ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları

Destici, Düzce Valisi Mehmet Makas ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’yü ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarını değerlendirdi.

Destici, “Emperyalist ABD ile siyonist ve terörist İsrail’in Filistin, Gazze, Lübnan ve Suriye’den sonra İran’a saldırıları yaklaşık 40 gündür devam ediyor. Planları, kısa sürede İran’ı teslim almak ve rejimi değiştirmekti. Ancak İran devleti ve halkı büyük direnç gösterdi” dedi.

İran’ın ABD’ye verdiği kayıplar

Destici, İran’ın son günlerde ABD’ye büyük kayıplar yaşattığını vurguladı:

Uçak ve helikopterlerin düşürülmesi

ABD üslerine zarar verilmesi

Radar ve elektronik sistemlerin bozulması

İsrail’in füze bombardımanı altında kalması

Destici, Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasındaki etkileşime de dikkat çekti.

Erken seçim değerlendirmesi

Erken seçim tartışmalarına da değinen Destici, ihtimali düşük gördüğünü belirtti ve şunları söyledi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın bir kez daha aday olması gerekiyor. Türkiye’nin mevcut süreçte deneyimli bir lidere ihtiyacı var. Masada muhatapları tarafından ciddiye alınan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin gücünü yansıtabilecek bir cumhurbaşkanıyla bu süreçleri geçirmeliyiz.”