Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyköy beldesinde yaşayan M.U.’nun uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelinin evinin bir bölümünü özel iklimlendirme sistemiyle donatarak kenevir yetiştirdiğini tespit etti.

Kenevir ve Kimyasal Malzemeler Ele Geçirildi

Evde yapılan aramalarda 6 kök kenevir bitkisi ile yaklaşık 3 litre kimyasal gübre ve iklimlendirme sistemine ait çeşitli ekipmanlar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli M.U., işlemleri yapılmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürüldü.

Soruşturma Sürüyor

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Jandarma ekipleri, şüphelinin uyuşturucu üretimi ve bağlantılarına ilişkin incelemelerini devam ettiriyor.