İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında dikkat çeken karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 1996 yılında kurulan üniversitenin faaliyet izni iptal edilirken, öğrencilerin eğitimlerine garantör üniversite olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesibünyesinde devam edeceği açıklandı.

Kararın, Can Holding’e yönelik operasyon sonrası üniversiteye kayyım atanmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler eğitim hayatlarını Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi çatısı altında sürdürecek. Üniversitenin akademik ve idari süreçlerine ilişkin detayların ise ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.