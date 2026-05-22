Özgür Özel, basın açıklamasının ardından Genel Merkez önünde bekleyişlerini sürdüren yurttaşlara seslenerek şunları söyledi:

“Bugün 81 il ayaktadır. Bugün biz ayaktayız. Darbecilerin dizleri titremektedir. Darbecileri püskürtmeye, herkesi mücadeleye, direnişe, meydanlara davet ediyorum... Bakın bu binanın ışıkları ışıldıyor. Bu binanın ışıkları sönmeyecek. Bundan sonra olacaklardan iktidar sorumludur”

CHP Genel Başkanı mitingi kısa tutarak meydanda bulunan vatandaşlara, evlerine dağılmalarını yarın mücadelelerini devam edeceklerini belirtip “Yürüyelim arkadaşlar” marşı ile mitingi tamamladı