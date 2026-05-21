CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararı, partide yeni bir siyasi tartışma ve hareketliliği beraberinde getirdi. Kararın ardından bazı CHP’li milletvekilleri, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konutunda bir araya geldi.

Görüşmeler sonrası yapılan açıklamalarda, partide birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, sürecin parti içi dayanışmayı zedelemeyeceğini belirterek, “CHP, Türkiye’nin sorunlarına daha fazla odaklanan bir siyaset üretme çizgisini sürdürecek. Bu sürecin içinden güçlenerek çıkacağız” ifadelerini kullandı.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız ise partinin temel hedefinin iktidar olduğunu vurgulayarak, tüm örgütlerin birlik içinde hareket edeceğini söyledi.

“PARTİ İÇİN EN DOĞRU KARAR VERİLECEK” MESAJI

Milletvekilleri, olası yeni kurultay sürecine ilişkin sorulara temkinli yanıt verdi. Açıklamalarda, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin yetkili kurullarıyla istişare ederek en doğru kararı vereceği ifade edildi.

Parti içi bazı farklı görüşlere de değinen Yıldız, bu süreçte her düşüncenin saygıyla karşılanması gerektiğini ancak CHP’nin kurumsal kimliğinin korunmasının esas olduğunu belirtti.

KRİTİK TELEFON: KILIÇDAROĞLU – ÖZGÜR ÖZEL GÖRÜŞMESİ

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sürece ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Çelik, Kılıçdaroğlu’nun kısa süre içinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i arayacağını belirterek şu ifadeyi aktardı:

“CHP’de kaosun önlenmesi kapsamında Sayın Genel Başkanımız, Özgür Özel ile görüşerek partinin bu durumdan müzakere ve diyalog yoluyla çıkması için çalışma başlatacaktır.”

PARTİDE GÖZLER YÖNETİMİN ADIMLARINDA

Mahkeme kararının ardından CHP’de gözler, hem genel merkez yönetiminin atacağı adımlara hem de Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında kurulacak temaslara çevrildi. Parti içinde sürecin nasıl şekilleneceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.