Cumhuriyet Halk Partisi, 38. Olağan Kurultay hakkında verilen “mutlak butlan” kararının ardından sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, söz konusu kararın hukuki olmadığı savunularak kabul edilmediği ifade edildi.

Parti açıklamasında, yargı sürecine ilişkin karara sert bir dille karşı çıkıldığı belirtildi.

“Baba Ocağına Sahip Çıkma Çağrısı”

Açıklamada, demokrasiye yönelik bir müdahale olduğu ileri sürülerek tüm parti üyelerine çağrıda bulunuldu. Üyelerin 81 ilde il ve ilçe başkanlıklarına ve genel merkeze davet edildiği belirtilerek örgütlenme vurgusu yapıldı.