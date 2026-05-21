Cumhuriyet Halk Partisi’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen yargı kararının ardından, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nın yeniden göreve getirildiği yönünde değerlendirmeler kamuoyuna yansıdı.

Kararın ardından parti içinde, kurultay öncesi yönetim yapısına dönülmesine ilişkin farklı yorumlar yapılırken, sürecin hukuki ve siyasi boyutunun tartışılmaya devam ettiği ifade ediliyor.

İstanbul İl Başkanlığı İçin Kayyım Süreci

Aynı gelişmeler kapsamında, Gürsel Tekin’in CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda yürüttüğü kayyım görevinin de sona erdiği iddia edildi.

Yerine yeni bir atama yapıldığı ve İstanbul İl Başkanlığı görevine Gülsüm Hale Özcömert Coşkun’un getirildiği yönünde bilgiler paylaşıldı.

Süreç Yargı ve Parti Tartışmalarıyla Devam Ediyor

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen kararın ardından yaşanan gelişmelerin hem yargı süreci hem de parti içi yönetim tartışmaları açısından önemini koruduğu belirtiliyor. Kararın uygulanması ve sonuçlarına ilişkin süreç ise yakından takip ediliyor.