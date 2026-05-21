CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin verilen “mutlak butlan” kararının ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, mahkemenin bağımsız ve tarafsız şekilde karar verdiğini savundu.

Gürlek, yargı sürecinde yapılan değerlendirmeler sonucunda kurultay sonucunu etkileyecek nitelikte kanaat oluştuğunu belirtti.

Kararın ardından kamuoyunda oluşan tartışmalara ilişkin konuşan Gürlek, siyasi partilerin demokratik sistem açısından önemine dikkat çekti.

“Siyasi partiler, demokrasinin taşıyıcı kolonlarıdır” diyen Gürlek, hukuk devleti ilkesinin gereği olarak iddiaların ciddiyetle ele alındığını iddia etti.

“Söz delegenindir’ ifadesini kullanan Gürlek, “Temyiz yolu açıktır… Herkesin bu sürece saygı göstermesi ve değerlendirmelerini, itirazlarını hukuk çerçevesinde hareket etmelidir” dedi.