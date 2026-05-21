Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Soruşturmanın, “torbacı” olarak tabir edilen sokak satıcılarının cep telefonlarından elde edilen verilerle başladığı öne sürüldü.

İddiaya göre jandarma ekipleri tarafından yakalanan bazı şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, çok sayıda ünlü isimle mesajlaşmalar ve uyuşturucu madde teminine ilişkin yazışmalar tespit edildi.

Bu dijital delillerin ardından soruşturmanın genişletildiği, aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu yaklaşık 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öne sürüldü.

Listede Mabel Matiz, Feyza Civelek, Serenay Sarıkaya, Onur Tuna, Mehmet Rahşan, Özgür Deniz Cellat ve Eda Dora gibi isimlerin de yer aldığı iddia edilirken, sürecin tamamen telefon incelemeleri üzerinden derinleştirildiği belirtildi.

İddialara göre bazı telefonlarda ünlü isimlere ait olduğu öne sürülen görüntü ve yazışmaların da dosyaya dahil edildiği ifade edildi.

Konuya ilişkin resmi makamlardan henüz doğrulama gelmezken, soruşturmanın seyri ve iddiaların doğruluğu merakla bekleniyor.