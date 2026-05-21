Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan verilere göre, tüketicinin korunması ve iç piyasa dengesinin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında denetimler özellikle otomotiv, emlak, kuyumculuk, stokçuluk, zincir marketler ve fahiş fiyat uygulamaları üzerinde yoğunlaştı.
869 Milyon TL Ceza Tüketici Denetimlerinden
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde yaklaşık 41 bin gerçek ve tüzel kişi incelendi. Bu kapsamda 1,1 milyonun üzerinde ürün denetlenirken toplam 869 milyon TL idari yaptırım uygulandı.
2026 yılı denetimlerinde:
- Otomotiv sektörü: 38,4 milyon TL
- Emlak sektörü: 21,5 milyon TL
- Kuyumculuk sektörü: 16,7 milyon TL
- Kuyum sektöründe aykırılıklar: 25 milyon TL
- Fahiş fiyat denetimleri: 58,4 milyon TL
- Zincir market denetimleri: 29,5 milyon TL
ceza kesildiği bildirildi.
Rekabet Kurumu’ndan 117 Firmaya Soruşturma
Rekabet Kurumu tarafından yürütülen çalışmalarda ise gıda, sigorta, finans, inşaat ve dijital platform hizmetleri dahil birçok sektörde toplam 117 firmaya soruşturma açıldı.
Kurumun 2025 yılında toplam 227 firmaya 3,2 milyar TL, 2026’nın ilk dört ayında ise 117 firmaya 6,1 milyar TL idari para cezası uyguladığı belirtildi.
Bakanlık: Mücadele Sürecek
Bakanlık açıklamasında, enflasyonla mücadele, tüketici haklarının korunması ve piyasada adil rekabet ortamının sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Ticaret Bakanlığı’nın 2026 yılı Nisan ayı ve Ocak-Nisan arası 4 aylık piyasa denetim bilançosu belli oldu: yaklaşık 170 bin firma ve 21,1 milyon ürün denetlendi. Toplamda 1,1 milyar TL idari para cezası uygulandı.May 21, 2026
