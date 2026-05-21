Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan verilere göre, tüketicinin korunması ve iç piyasa dengesinin sağlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında denetimler özellikle otomotiv, emlak, kuyumculuk, stokçuluk, zincir marketler ve fahiş fiyat uygulamaları üzerinde yoğunlaştı.

869 Milyon TL Ceza Tüketici Denetimlerinden

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde yaklaşık 41 bin gerçek ve tüzel kişi incelendi. Bu kapsamda 1,1 milyonun üzerinde ürün denetlenirken toplam 869 milyon TL idari yaptırım uygulandı.

2026 yılı denetimlerinde:

Otomotiv sektörü: 38,4 milyon TL

Emlak sektörü: 21,5 milyon TL

Kuyumculuk sektörü: 16,7 milyon TL

Kuyum sektöründe aykırılıklar: 25 milyon TL

Fahiş fiyat denetimleri: 58,4 milyon TL

Zincir market denetimleri: 29,5 milyon TL

ceza kesildiği bildirildi.

Rekabet Kurumu’ndan 117 Firmaya Soruşturma

Rekabet Kurumu tarafından yürütülen çalışmalarda ise gıda, sigorta, finans, inşaat ve dijital platform hizmetleri dahil birçok sektörde toplam 117 firmaya soruşturma açıldı.

Kurumun 2025 yılında toplam 227 firmaya 3,2 milyar TL, 2026’nın ilk dört ayında ise 117 firmaya 6,1 milyar TL idari para cezası uyguladığı belirtildi.

Bakanlık: Mücadele Sürecek

Bakanlık açıklamasında, enflasyonla mücadele, tüketici haklarının korunması ve piyasada adil rekabet ortamının sağlanması amacıyla denetimlerin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.