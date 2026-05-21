Kalibaf açıklamasında, düşman olarak nitelendirdiği ülkelerin ekonomik ve siyasi baskılarla birlikte askeri hedeflerinden vazgeçmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Düşmanın açık ve gizli hareketleri, ekonomik ve siyasi baskılara paralel olarak askeri hedeflerinden vazgeçmediğini, yeni bir savaş ve yeni bir macera arayışında olduğunu gösteriyor.”

ABD’nin önünde iki seçenek bulunduğunu dile getiren Kalibaf, “İlki savaşı sonlandırmak, ikincisi ise savaşı yeniden başlatmak” dedi.

İran Ordusu Ateşkes Sürecinde Hazırlandı

İran’ın ateşkes dönemini askeri hazırlık açısından değerlendirdiğini kaydeden Kalibaf, ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirildiğini savundu.

Kalibaf, İran halkının direncinin ülkeye yönelik saldırılara karşı en önemli unsurlardan biri olduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

“Düşmanlar, İran’ın hiçbir koşulda hiçbir güce boyun eğmeyeceğini henüz anlayamadı.” Tayvan’da sağlık hizmetlerinde dijitalleşme elzem haline geldi İçeriği Görüntüle

İran Silahlı Kuvvetleri’nin ateşkes fırsatını askeri gücü yeniden inşa etmek için kullandığını söyleyen Kalibaf, olası saldırılara karşı hazırlıklı olduklarını ifade etti.

Ekonomik Sorunlar İçin Özel Komite Kurulacak

Kalibaf, İran halkının günlük yaşamda ciddi ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunun farkında olduklarını belirtti. Meclis bünyesinde temel ihtiyaç ürünlerinin tedariki ve ekonomik sorunların çözümü için özel denetleme komitesi kurulacağını açıkladı.

Orta Doğu’da Gerilim Yeniden Yükseliyor

İran ile ABD ve İsrail arasındaki gerilim, son dönemde yaşanan karşılıklı açıklamalar ve bölgesel gelişmeler nedeniyle yeniden yükselişe geçti. Uzmanlar, ateşkes sürecine rağmen bölgede tansiyonun düşmediğine dikkat çekiyor.