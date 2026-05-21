Turizm sektöründe bayram döneminde yaklaşık 2,5 milyon kişilik tatil hareketliliği beklenirken, akraba ve memleket ziyaretleriyle birlikte bu sayının 10 milyona yaklaşacağı öngörülüyor.

AKTOB Başkanı Kavaloğlu: “Erken Açıklanan 9 Günlük Tatil Avantaj Sağladı”

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, 9 günlük tatil kararının erken açıklanmasının rezervasyonları hızlandırdığını belirtti. Vatandaşların tatillerini bölerek planlama yapabildiğini ifade eden Kavaloğlu, özellikle 19 Mayıs tatiliyle birleşen uzun tatil döneminin iç pazarda hareketlilik oluşturduğunu söyledi.

Kavaloğlu ayrıca Kurban Bayramı ile Almanya’daki Pfingsten Bayramı’nın aynı döneme denk gelmesinin Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarının da Türkiye’ye yönelmesini sağladığını dile getirdi.

Antalya’da Her Bütçeye Uygun Tatil Seçeneği

Antalya’nın her bütçeye hitap eden tesis çeşitliliğine sahip olduğunu vurgulayan Kavaloğlu, butik otellerden lüks 5 yıldızlı resort tesislere kadar geniş seçenek sunulduğunu ifade etti. Antalya’nın yalnızca Türkiye’nin değil, dünyanın da en önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını söyledi.

Otellerde Türk Misafir Yoğunluğu

Kundu’daki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar ise bayram döneminde otellerde doluluk oranlarının yüzde 100’e yaklaştığını açıkladı. Şu anda otellerde konaklayan misafirlerin yaklaşık yüzde 40-50’sinin Türk vatandaşlarından oluştuğunu belirten Çağlar, yabancı turistlerde ise Rus ve İngiliz pazarının öne çıktığını söyledi.

Çağlar, Kurban Bayramı’nın turizm sezonunun başlangıcında sektöre moral verdiğini belirterek, tatilin 9 güne çıkarılmasının rezervasyonlara doğrudan olumlu yansıdığını kaydetti.

Belek ve Kundu’da Yer Kalmadı

Özellikle Belek ve Kundu bölgelerinde otellerin tamamen dolduğunu belirten sektör temsilcileri, geç rezervasyon yapmak isteyen tatilcilerin alternatif bölgeleri değerlendirmesi gerektiğini ifade ediyor.

Bayram tatili boyunca ortalama konaklama süresinin 5 gün olması beklenirken, girişlerin hafta sonundan itibaren başlayacağı bildirildi.

Bayrama Özel Konser ve Gastronomi Programları

Kurban Bayramı nedeniyle Antalya’daki birçok otelde özel etkinlikler ve gastronomi organizasyonları düzenlenecek. Özellikle et ağırlıklı açık büfeler, Türk mutfağına özel lezzetler ve konser programları misafirlerle buluşacak.

Turizmciler, yabancı turistlere Türk kültürü ve geleneklerini tanıtmak açısından Kurban Bayramı’nın önemli bir fırsat olduğunu vurguluyor.