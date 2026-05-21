Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öne sürülen yasaklı madde soruşturmasında, Mabel Matiz, Feyza Civelek, Onur Tuna, Mehmet Rahşan, Özgür Deniz Cellat ve Eda Dora’nın da aralarında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği iddia edildi.

Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in “toplumun kanayan yarası olan yasaklı maddenin kökünü kazıyacağız” açıklamasının ardından başlatılan soruşturmada, gençlere örnek olması beklenen ünlü isimlerin mercek altına alındığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öne sürülürken, konuya ilişkin resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.