Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Bozarmut köyünde meydana geldi. 100'den fazla küçükbaşın bulunduğu ahşap ağıl, ilk belirlemeye göre yapının zamanla çürümesi sonucu çöktü. Sağım yapmak için ağılda bulunan Fatma Demir, göçük altında kaldı. İhbar üzerine köye AFAD, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama kurtarma çalışmasıyla göçük altından çıkarılan Demir, yapılan ilk müdahalenin ardından Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Demir, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ağıldaki bazı hayvanlar canlı kurtarılırken, 50'den fazla küçükbaş ile 1 buzağının da öldüğü belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.