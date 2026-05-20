Geçtiğimiz hafta AK Parti Grup Başkanlığı’nın Bakanla grup toplantısı salonu içerisinde gazetecilerin ve ajans muhabirlerinin sorularının yanıtlanmamasını ve herhangi bir röportaj verilmemesini istenmişti.

Uygulama bugünkü AK Parti Grubunda uygulandı. Gazetecilerinin bakanlarla röportaj yapmaları, çekim yapmaları engellendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantı salonunun önü boşaltıldıktan sonra salon girdi. Sadece foto muhabirlerinin çekim yaptığı bölümde görev yaptılar.

Kararın gerekçelerinden biri de salon içindeki fiziki düzen ve organizasyonel aksaklıklar olarak gösterildi.