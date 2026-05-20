Malatya’da yaşanan 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım gündeme oturdu. Gazeteci Sevilay Yılman, Jeoloji Uzmanı Şener Üşümezsoy ile 5 Mayıs tarihinde yaptığı görüşmeyi anlatarak, deprem tahmininin gerçekleştiğini ifade etti.

Yılman paylaşımında, “Malatya’daydım. Hocamı 5 Mayıs’ta aradım. ‘Battalgazi’de stres birikti Sevilay. Evet orada 5.5, 5.6 gibi bir deprem bekliyorum kısa zamanda’ demişti” ifadelerini kullandı.

Depremin ardından yapılan paylaşım kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. Bazı kullanıcılar Üşümezsoy’un açıklamalarını “nokta atışı tahmin” olarak değerlendirirken, bazıları ise deprem konusunda resmi kurumların açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini savundu.

Malatya’da korkuya neden olan deprem sonrası bölgede saha çalışmaları sürerken, vatandaşlar artçı sarsıntılar nedeniyle tedirgin olduklarını dile getirdi.

Kim ne derse desin artık şuna eminim ki, @ProfDrUsumezsoy müneccimlere bile taş çıkartır. Malatya’daydım. Ve şu alttaki açıklamayı yaptıktan sonra hocamı 5 Mayıs’ta aradım. “Battalgazi’de stres birikti Sevilay. Evet orada 5.5, 5.6 gibi bir deprem bekliyorum kısa zamanda” demişti.… https://t.co/TuJ1lGMmVv pic.twitter.com/lRmdFm5YmE — Sevilay Yılman (@sevilayyaziyor) May 20, 2026