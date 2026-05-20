Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütüldü.

Operasyon kapsamında 4 şüpheliden 3’ünün gözaltına alındığı, bir şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Soruşturmanın odağında “çıkar ilişkisi” iddiaları

Dosya kapsamında Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman E.’nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bazı kamu ihalelerine ortak girişim modeliyle katılan bir inşaat firmasıyla ticari ilişkilerinin incelendiği ileri sürüldü.

İddialara göre, söz konusu firmanın Örnekköy 3. ve 4. Etap kooperatif projelerine ilişkin ihaleleri kazanmasının ardından, yapı denetim süreçlerinin de aynı yapı üzerinden yürütüldüğü öne sürüldü. Bu durumun, hem ihale süreci hem de denetim mekanizması açısından “çıkar ilişkisi” ve “usulsüzlük” iddialarını gündeme getirdiği belirtildi.

Soruşturma makamları tarafından bu yapıların, ihale süreçlerinde rekabeti etkileyip etkilemediği ve denetim mekanizmalarında yetki çatışması oluşturup oluşturmadığı yönünde inceleme yapıldığı ifade ediliyor.

Gözaltılar ve aranan şüpheli

Jandarma ekiplerinin sabah saatlerinde düzenlediği eş zamanlı operasyonda:

Egeşehir Yapı Genel Müdürü Süleyman E.

Bir inşaat firması yetkilisi Salih E.

Başka bir inşaat firması yetkilisi Muzaffer Ö.

gözaltına alındı.

Ayrıca eski İZBETON Genel Müdürü Hüseyin S. hakkında da gözaltı kararı bulunduğu ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Soruşturma sürüyor

Yetkililer, şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğünü belirtirken, dosyanın “örgütlü suç” iddiaları kapsamında çok yönlü olarak ele alındığı ifade ediliyor.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltıların olup olmayacağı ya da kapsamın genişleyip genişlemeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.