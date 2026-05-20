Özel plaj işletmelerinde şezlong ve şemsiye ücretleri 400 TL ile 800 TL arasında değişirken, yataklı şezlong seçeneklerinde fiyatlar 1000 TL ile 2000 TL’ye kadar yükseliyor. Yiyecek ve içecek hizmetlerinin de eklenmesiyle birlikte tatilcilerin bir günlük plaj harcaması ortalama 1500 TL seviyesine ulaşıyor.

Belediyeye ait plaj işletmelerinde ise şezlong ve şemsiye ücretlerinin yaklaşık 300 TL civarında olduğu belirtiliyor.

Ücretsiz halk plajları daha ekonomik seçenek sunuyor

Antalya sahillerinde ücretsiz halk plajları da yoğun ilgi görüyor. Bu alanlarda şezlong ve şemsiye bulunmazken, tatilciler kendi ekipmanlarını getirerek denizin tadını daha düşük maliyetle çıkarabiliyor. Bu seçenek özellikle bütçe dostu tatil yapmak isteyenler tarafından tercih ediliyor.

İşletmeciler bayram döneminden umutlu

Sektör temsilcileri, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının turizm işletmeleri açısından önemli bir avantaj sağladığını belirtiyor. Antalya’daki işletmeciler, bu dönemde hem yerli hem de yabancı turist yoğunluğunun artmasını bekliyor.

İşletmecilere göre fiyatlarda geçen yıla kıyasla büyük bir değişiklik bulunmazken, hizmet kalitesi ve aile odaklı konseptlerin öne çıktığı ifade ediliyor.

Antalya sahilleri “dünya standartlarında” vurgusu

İşletmeciler, Antalya’nın mavi bayraklı plajlarıyla temiz ve güvenli bir deniz turizmi sunduğunu belirterek, özellikle sahil bölgelerinin çeşitlilik açısından güçlü bir yapıya sahip olduğunu vurguluyor.

Bölgede en çok tercih edilen alanlardan biri olan Konyaaltı Plajı, hem ücretsiz kullanım alanları hem de özel işletmeleriyle farklı bütçelere hitap ediyor.