Olay, gece saat 01.30 sıralarında Kökez Mahallesi Üründü yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Emre Savran (35), Bilgin Korkut (34), Oğuz Avcı (49) ve Ali Tunç ile yoldan geçen Ahmet Bayar (25) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, Gündoğmuş ilçesinde orman muhafaza memuru olduğu öğrenilen Ahmet Bayar, yanında bulunan tabancayla gruba ateş açtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bilgin Korkut ile Oğuz Avcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Emre Savran ise arkadaşı Ali Tunç tarafından araçla Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Savran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Silahlı olayın ardından Ahmet Bayar’ın, kullandığı tabancayla birlikte Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi, Cumhuriyet savcısının Serik Devlet Hastanesi’nde yaptığı ilk incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.