Olay, 15 Mayıs Cuma günü öğle saatlerinde Taksim Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre iki kişi, dönerci çalışanlarının yanına gelerek bağırıp küfür ederek yemek istedi. Çalışanların şahısları uzaklaştırmasının ardından şüpheliler, meydanda süren belediye çalışmasının bulunduğu alana giderek buradan kazma aldı.

Kazmayla Geri Dönüp Esnafa Saldırdılar

Bir süre sonra tekrar dönerciye gelen şüpheliler, ellerindeki kazmalarla esnafa saldırdı. Saldırıya uğrayan çalışanların karşılık vermesi üzerine meydanda tekmeli yumruklu kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında çevrede bulunan vatandaşlar panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, tarafları ayırarak kavgaya müdahale etti. Olayla ilgili kavgaya karışan kişiler gözaltına alındı.

Olay Anı Kameralara Yansıdı

Yaşanan kavga çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ile vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin ellerindeki kazmalarla esnafa doğru koştuğu, ardından taraflar arasında arbede çıktığı ve polis ekiplerinin kavgaya müdahale ettiği anlar yer aldı.