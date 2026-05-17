Şair ve düşünür Necip Fazıl Kısakürek’in aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan “Bir Adam Yaratmak” filminin gala gösterimi, Kayseri’de gerçekleştirildi.

Kayseri’de bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda düzenlenen galayа; TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Necip Fazıl Kısakürek Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Emrah Kısakürek, filmin yönetmeni Murat Çeri ve çok sayıda davetli katıldı.

Hulusi Akar: “Modern insanın sorunlarına cevap arayan bir eser”

Galada konuşan Hulusi Akar, “Bir Adam Yaratmak”ın Necip Fazıl Kısakürek’in en önemli eserlerinden biri olduğunu belirterek, yapımın modern insanın fikri ve duygusal sorunlarını ele aldığını söyledi.

Kayseri’nin kültür, sanat ve akademik açıdan önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Akar, filmin sinemaya uyarlanmasında emeği geçen yönetmen ve oyuncuları tebrik etti.

Gökmen Çiçek: “Kayseri için çok kıymetli”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise Ankara ve İstanbul’un ardından filmin galasının Kayseri’de yapılmasının şehir adına anlamlı olduğunu belirtti.

Necip Fazıl Kısakürek’in hayatında Kayseri’nin özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Çiçek, böyle önemli bir eserin gala gösterimine ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Filmin yönetmeni Murat Çeri ile Necip Fazıl Kısakürek Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Emrah Kısakürek de gala organizasyonunun Kayseri’de düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Konuşmaların ardından davetliler, “Bir Adam Yaratmak” filmini izledi.