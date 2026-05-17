EDİRNE Valiliği tarafından İstanbul’un fethinin 573’üncü yıl dönümü kapsamında düzenlenen “İstanbul’un Fethi Edirne’den Başlar” programı, sağanak yağmura rağmen büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Fetih yürüyüşü, mehteran gösterileri, askeri bando konserleri ve dron şovuyla kutlamalar adeta görsel şölene dönüştü.

Fetih Yürüyüşü Büyük İlgi Gördü

Kutlama programı akşam saatlerinde Selimiye Meydanı’nda düzenlenen İHA ve SİHA gösterileriyle başladı. Ardından Şükrüpaşa İlkokulu önünden Selimiye Meydanı’na kadar fetih yürüyüşü gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Atlı Jandarma Birliği ile Mehteran Birliği’nin yer aldığı yürüyüşte, Şahi topu eşliğindeki temsili Fetih Ordusu, 57’nci Piyade Alay Komutanlığı unsurları, sancak müfrezesi ve Komando Tabur Komutanlığı personeli de yer aldı. Gökyüzünde ise T129 ATAK Helikopteri korteje eşlik etti.

Eski Camii önünde Fetih Duası okunurken, komando birliği tarafından Komando Andı icra edildi. Program daha sonra Selimiye Meydanı’nda devam etti.

Mehteran ve Bando Gösterileri Yağmura Rağmen Sürdü

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan meydandaki programda, protokol konuşmalarının ardından 5’inci Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu ve Mehteran Birliği konser verdi.

Kutlamalara Edirne Valisi Yunus Sezer, 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, 5’inci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanvekili Ruhi Takındı ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Sezer: “İstanbul’un Anahtarı Bu Topraklarda Dövüldü”

Programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, İstanbul’un fethinin yalnızca askeri bir başarı olmadığını vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul’un anahtarı bu topraklarda dövülmüş, dünyayı titretecek Şahi topları Edirne’de dökülmüştür. Fetih; inançla yoğrulmuş azmin, güçlü devlet aklının ve sarsılmaz iradenin zaferidir.”

Fatih Sultan Mehmet’in yalnızca büyük bir komutan değil, aynı zamanda ilim, mühendislik ve devlet yönetiminde çağının ötesinde bir lider olduğunu belirten Sezer, fetihle birlikte insanlığa yeni bir medeniyet ufku sunulduğunu ifade etti.

Dron Gösterisi Geceye Damga Vurdu

Kutlamaların finalinde gerçekleştirilen “Edirne’den İstanbul’a: Mühendisliğin ve Azmin Zaferi” temalı dron gösterisi ise geceye damgasını vurdu.

Sağanak yağış altında gerçekleştirilen gösteride İstanbul’un fethinin aşamaları gökyüzünde görsel bir şölene dönüştürüldü. Vatandaşlar, ışıklı dron gösterisini büyük ilgiyle takip etti.