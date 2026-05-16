Gölbaşı Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Atatürk Sahil Parkı’nda gerçekleştirilecek programda sevilen sanatçı İrem Derici sahne alacak.

Sahne Performansları ve Dans Gösterileri

Etkinlik kapsamında İrem Derici, sevilen şarkılarıyla katılımcılara unutulmaz bir bayram akşamı yaşatacak. Programda ayrıca uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil eden “Destanların Dansı” ekibi de sahne alarak izleyicilerle buluşacak. Müzik ve dans gösterileriyle 19 Mayıs ruhunun coşkulu bir şekilde yansıtılması hedefleniyor.

Belediye Başkanından Davet

Yakup Odabaşı, 19 Mayıs’ın bağımsızlık mücadelesindeki önemine dikkat çekerek gençlerin bu anlamlı günün merkezinde yer aldığını vurguladı. Odabaşı, tüm vatandaşları bayraklarıyla birlikte etkinliklere katılmaya davet ederek 19 Mayıs coşkusunun birlikte yaşanması çağrısında bulundu.