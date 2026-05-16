Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, “Kalecimiz Tarık Çetin 3 yıl daha Fenerbahçemizde” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Fenerbahçe Futbol Akademisi’nde yetişen ve geçtiğimiz sezon transfer edilen oyuncuya başarı dilekleri iletildi.

Yeni sözleşme kapsamında Tarık Çetin’in uzun vadeli planlamada önemli bir yere sahip olduğu değerlendirilirken, yönetimin genç oyunculara yatırım politikasını sürdürdüğü vurgulandı.

Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyada yapılan paylaşımın ardından genç kaleciye destek mesajları gönderdi. Kulüp yönetimi, altyapıdan yetişen futbolcuların A Takım’da kalıcı olması adına çalışmalarına devam ediyor.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 16, 2026