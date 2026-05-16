Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre, Yaşar Güler diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Güler, Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk ile ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Matthew Whitaker ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İttifak İş Birliği Masadaydı

Gerçekleştirilen görüşmede, NATO bünyesindeki ortak çalışmalar ile müttefik ülkeler arasındaki ilişkilerin ele alındığı belirtildi. Bakanlık kaynakları, toplantının içeriğine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.